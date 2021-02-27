رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري يدعو الكاظمي للتحقيق بالضربة الأمريكية ضد الحشد الشعبي (قناة الغدير) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 00:08

رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري يدعو الكاظمي للتحقيق بالضربة الأمريكية ضد الحشد الشعبي (قناة الغدير)

منذ 43 mins 26 February، 2021
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