الخارجية السعودية: ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 00:08

الخارجية السعودية: ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها

منذ 58 mins 26 February، 2021
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