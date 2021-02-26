مصادر المنار: قد يكون تحريك المياه الراكدة بيد ساع خارجي يقرّب المسافات بين المتباعدين أو معنيّ خارجي يفتح ذراعيه لراغب لبناني، فينعكس ذلك راحة نفسية تنقلب مرونة مع زملائه في التأليف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 21:04

مصادر المنار: قد يكون تحريك المياه الراكدة بيد ساع خارجي يقرّب المسافات بين المتباعدين أو معنيّ خارجي يفتح ذراعيه لراغب لبناني، فينعكس ذلك راحة نفسية تنقلب مرونة مع زملائه في التأليف

منذ 6 mins 26 February، 2021
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