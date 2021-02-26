مصادر المنار: لقاء النائب جبران باسيل والسفيرة الفرنسية تطرق الى عدد الوزراء في الحكومة كما توزيع الحقائب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 21:04

مصادر المنار: لقاء النائب جبران باسيل والسفيرة الفرنسية تطرق الى عدد الوزراء في الحكومة كما توزيع الحقائب

منذ 7 mins 26 February، 2021
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