مصادر المنار: الفرنسيون يواصلون التواصل مع الأطراف المعنيين بالتأليف لكنّه تواصل لا يحمل أيّ جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 21:04

مصادر المنار: الفرنسيون يواصلون التواصل مع الأطراف المعنيين بالتأليف لكنّه تواصل لا يحمل أيّ جديد

منذ 7 mins 26 February، 2021
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