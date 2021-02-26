تقرير المخابرات الوطنية الأمريكية: ولي العهد السعودي أجاز عملية خطف أو قتل جمال خاشقجي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2021 - 21:04

تقرير المخابرات الوطنية الأمريكية: ولي العهد السعودي أجاز عملية خطف أو قتل جمال خاشقجي

منذ 20 mins 26 February، 2021
محمد بن سلمان
عاجل

التعليقات

ذات صلة