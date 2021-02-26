الخارجية الأميركية: سنعلن عن اجراءات تم اتخاذها للرد على مقتل الصحفي الخاشقجي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 19:30

الخارجية الأميركية: سنعلن عن اجراءات تم اتخاذها للرد على مقتل الصحفي الخاشقجي (روسيا اليوم)

منذ 12 mins 26 February، 2021
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