وفد من حزب الله قدم التعازي بوفاة أحد مسؤوليه في البقاع الغربي

قدم وفد من حزب الله برئاسة نائب مسؤول منطقة البقاع السيد فيصل شكر ممثلا الأمين العام السيد حسن نصرالله السبت التعازي بوفاة مسؤول العلاقات السياسية في الحزب في البقاع الغربي أحمد قمر، وكان في استقبالهم في دارة الراحل في سحمر مسؤول الحزب في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي وعائلة الراحل.

وتحدث السيد شكر بإسم الوفد حيث قال “أقدم جميل العزاء والمواساة لفقد هذا العزيز الغالي المجاهد المحتسب المعطاء، الذي عاش المقاومة بكل وجوده ومراحل المقاومة والجهاد منذ انطلاقتها إلى أن قضى الله تبارك وتعالى له بالرحيل إلى الشهداء والشهادة”.

واضاف السيد شكر ان “الراحل كان جزءا من هذه المسيرة مع الثلة الطيبة والطاهرة في المقاومة الإسلامية مع الشهيد القائد محمد بجيجي وكل القيادات والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية والشيخ راغب حرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام