التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق #المطار حتى #خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 16:14

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق #المطار حتى #خلدة

منذ 47 mins 26 February، 2021
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