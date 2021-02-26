النائب علامة:ما زلنا في المستوى الخطر

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة عبر حسابه على “تويتر”: “نتيجة إرتفاع إصابات كورونا وإنعدام قدرة المستشفيات الإستيعابية إتخذ المسؤولون القرار بالإقفال العام في شهر ك2 الفائت ، هل وصلنا الآن إلى الهدف المنشود ؟ هل تراجع عداد الإصابات اليومي ؟ هل تحسن وضع القطاع الإستشفائي؟ بمراجعة بسيطة للأرقام ومعدل الإصابات نجد أننا ما زلنا في المستوى الخطر، وبجولة على طوارئ المستشفيات نلاحظ الضغط الهائل هناك وعجز الطواقم عن التلبية،الأمر الذي يجعلنا نسأل عن المعيار المعتمد في إعادة فتح البلاد تدريجيا المترافق مع شبه غياب للأجهزة الموكلة بالرقابة والمتابعة لضمان إلتزام المواطنين “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام