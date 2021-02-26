قوى الامن: عناصر حاجز ضهر البيدر توقف شخصين داخل سيارة مسروقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“في اطار العمل على مكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، تمكن عناصر حاجز ضهر البيدر قُرابة الساعة الثانية والنصف من فجر تاريخ اليوم 26-2-2021، من ضبط سيارة نوع “كيا – سيراتو” لون رمادي، كانت قد سرقت بتاريخ 23-2-2021 من محلة طرابلس، وتوقيف سائقها ويدعى: – ا. م. (مواليد عام 1999، لبناني) ويرافقه: – ي. ص. (مواليد عام 1994، سوري).

اودعا مع السيارة القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهما، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام