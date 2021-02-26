غارات أميركية على مواقع بين العراق وسوريا بتوجيهات من بايدن

أعلنت وزارة الحرب الاميركية أنَّ”طائرات حربية اميركية شنَّت غارات على ما وصفتها بأنَّها مواقع عسكرية بين منطقتي البوكمال والقائم عند الحدود السورية العراقية”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون (جيمس كيربي) إنَّه بناءً على توجيهات من الرئيس بايدن، شنَّت القوات العسكرية الأميركية غارات على ما اعتبرها بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من ايران شرق سوريا. وادَّعى الناطق أنَّ هذه الغارات جاءت رداً على هجمات أخيرة ضد جنود أميركيين ومن التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تطاول هؤلاء الجنود.

بدوره، أدان مصدر في وزارة الخارجية الروسية العدوان الليلي الأميركي على سوريا، واعتبره “انتهاكا غير مقبول للقانون الدولي”.

كما ندد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف بالاعتداء الأمريكي على منطقة الحدود العراقية السورية، مشددا على أنه “غير قانوني ويشكل قصفا لأراضي دولة ذات سيادة”.

وقال السيناتور الروسي في حديث صحافي إن “هذا القصف الأمريكي غير قانوني لأننا نتحدث عن قصف أراضي دولة ذات سيادة”، لافتًا إلى أن “هذه الخطوة تشكل تصعيدا خطيرا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة بأسرها”، وحذر من أن “مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى “صراع ضخم”.

المصدر: قناة المنار+وكالات