عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 26 شباط 2021

العناوين
الأخبار:
– “إسرائيل” ترضخ للصواريخ الدقيقة
“إسرائيل” تحرّك “الخطّ الأحمر”: لن نتحمّل أكثر من ألف صاروخ دقيق في لبنان!
– هذا هو التهديد الأكبر ضدّ «إسرائيل»… بعد النووي الإيراني
– راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء: ربطة الخبز إلى 3000 ليرة
– تعميم جديد لمصرف لبنان: ممنوع فتح حساب «فريش» من دون «ضمانة خارجيّة»
– أزمة الكهرباء تتفاقم: مصرف لبنان «مش عالسمع»
– واشنطن تنبش قبر خاشقجي: إبن سلمان مذنب حتى تثبت طاعته!
البناء:
– بايدن أبلغ الملك سلمان… ملف الخاشقجي يحاصر وليّ العهد… طارت زيارة ماكرون
– بكركي تموضع دعواتها على حدود متغيّرات المنطقة… ومناصرون للتصعيد
– القلق من الانهيار الكبير يحرّك وساطات إبراهيم… ومصفاة الراعي أحد العروض
الديار:
– اسرائيل تخطط لضرب”الصواريخ الدقيقة” : حزب الله نجح في التحايل التكنولوجي
– “حج” سياسي الى المرجعيات الروحية “لملء الفراغ” الحكومي…”حركة بلا بركة”
– عون يبحث عن مخارج لالغاء “التكليف” ورهان بكركي على جذب انتباه الخارج !
اللواء:
– يوم البحث عن الحكومة: دعوة للجم الإنقسام بانتظار الإنفراج!
– بكركي تحتج على تجاوز دورها بالاتصال مع السفير البابوي.. وتبريرات انقطاع الكهرباء تؤكد عقم المعالجات
الجمهورية:
– التأليف ينتظر ضغط بكركي… والراعي وابراهيم يتقاسمان مساعي التوفيق
النهار:
– أسبوع بكركي يملأ الفراغ ويتوّج شعبياً
الأنباء:
– صحياً لبنان لا يزال “في عين العاصفة”.. والسلطة تضع “حائطاً مسدوداً” أمام ترشيد الدعم
– مسعى إنقاذ الكيان يصطدم بالتعطيل: رفع العقوبات عن باسيل مقابل الحكومة
الاسرار
الجمهورية
– تلقت جهة رسمية تقريراً يفيد بأن مهمة تيار سياسي بارز ستكون صعبة في أي إنتخابات فرعية.
– تبدي أوساط مسؤول كبير إقتناعها بأن ملفاً حيوياً لن يُنجز إلاّ بعد حصول تدخّل إقليمي يدفع مسؤول آخر الى إتمامه.
– بدأت بعض الشركات الخاصة بشراء اللقاحات من الخارج رغم بيانات وزارة الصحة بأنها غير مستوفية للشروط.
اللواء
– تشهد العلاقة بين رئيس تيّار موالٍ وعدد من المديرين العامين، في الهيئات الرقابية وغيرها، بتوتراً ملحوظاً..
– تنتظر قوى فاعلة في الحراك، مآل انتخابات نقابية غداً، ليُبنى على الشيء مقتضاه، في ما خص مستقبل التحالفات، وحتى الانتخابات النيابية..
– أصيب وزير في حكومة تصريف الأعمال بإحراج إزاء ما يمكن فعله، بعد تقرير طلبه عن خلاف صلاحيات بين رئيس هيئة منتخبة وموظف فئة أولى!
الأنباء
– لقاءات غير معلنة يجريها سفير دولة ذات رمزية معنوية لنقل صورة حقيقية إلى مسؤوليه.
– ينقل عن مرجعية غير سياسية تأكيدها أنها قالت كلاماً قاسياً مباشراً إلى جهة تحمّلها بشكل أساسي مسؤولية تأخير استحقاق داهم.
المصدر: صحف