عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 26 شباط 2021

العناوين

الأخبار:

– “إسرائيل” ترضخ للصواريخ الدقيقة

“إسرائيل” تحرّك “الخطّ الأحمر”: لن نتحمّل أكثر من ألف صاروخ دقيق في لبنان!

– هذا هو التهديد الأكبر ضدّ «إسرائيل»… بعد النووي الإيراني

– راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء: ربطة الخبز إلى 3000 ليرة

– تعميم جديد لمصرف لبنان: ممنوع فتح حساب «فريش» من دون «ضمانة خارجيّة»

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– أزمة الكهرباء تتفاقم: مصرف لبنان «مش عالسمع»

– واشنطن تنبش قبر خاشقجي: إبن سلمان مذنب حتى تثبت طاعته!

البناء:

– بايدن أبلغ الملك سلمان… ملف الخاشقجي يحاصر وليّ العهد… طارت زيارة ماكرون

– بكركي تموضع دعواتها على حدود متغيّرات المنطقة… ومناصرون للتصعيد

– القلق من الانهيار الكبير يحرّك وساطات إبراهيم… ومصفاة الراعي أحد العروض

الديار:

– اسرائيل تخطط لضرب”الصواريخ الدقيقة” : حزب الله نجح في التحايل التكنولوجي

– “حج” سياسي الى المرجعيات الروحية “لملء الفراغ” الحكومي…”حركة بلا بركة”

– عون يبحث عن مخارج لالغاء “التكليف” ورهان بكركي على جذب انتباه الخارج !

اللواء:

– يوم البحث عن الحكومة: دعوة للجم الإنقسام بانتظار الإنفراج!

– بكركي تحتج على تجاوز دورها بالاتصال مع السفير البابوي.. وتبريرات انقطاع الكهرباء تؤكد عقم المعالجات

الجمهورية:



– التأليف ينتظر ضغط بكركي… والراعي وابراهيم يتقاسمان مساعي التوفيق

النهار:

– أسبوع بكركي يملأ الفراغ ويتوّج شعبياً

الأنباء:

– صحياً لبنان لا يزال “في عين العاصفة”.. والسلطة تضع “حائطاً مسدوداً” أمام ترشيد الدعم

– مسعى إنقاذ الكيان يصطدم بالتعطيل: رفع العقوبات عن باسيل مقابل الحكومة

الاسرار

الجمهورية

– تلقت جهة رسمية تقريراً يفيد بأن مهمة تيار سياسي بارز ستكون صعبة في أي إنتخابات فرعية.

– تبدي أوساط مسؤول كبير إقتناعها بأن ملفاً حيوياً لن يُنجز إلاّ بعد حصول تدخّل إقليمي يدفع مسؤول آخر الى إتمامه.

– بدأت بعض الشركات الخاصة بشراء اللقاحات من الخارج رغم بيانات وزارة الصحة بأنها غير مستوفية للشروط.

اللواء

– تشهد العلاقة بين رئيس تيّار موالٍ وعدد من المديرين العامين، في الهيئات الرقابية وغيرها، بتوتراً ملحوظاً..

– تنتظر قوى فاعلة في الحراك، مآل انتخابات نقابية غداً، ليُبنى على الشيء مقتضاه، في ما خص مستقبل التحالفات، وحتى الانتخابات النيابية..

– أصيب وزير في حكومة تصريف الأعمال بإحراج إزاء ما يمكن فعله، بعد تقرير طلبه عن خلاف صلاحيات بين رئيس هيئة منتخبة وموظف فئة أولى!

الأنباء

– لقاءات غير معلنة يجريها سفير دولة ذات رمزية معنوية لنقل صورة حقيقية إلى مسؤوليه.

– ينقل عن مرجعية غير سياسية تأكيدها أنها قالت كلاماً قاسياً مباشراً إلى جهة تحمّلها بشكل أساسي مسؤولية تأخير استحقاق داهم.

المصدر: صحف