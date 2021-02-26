4 تغييرات كبرى في هواتف “أندرويد” قريبا

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “غوغل” الأمريكية بصدد طرح تحديث جديد لنظام تشغيلها الأحدث “أندرويد 12″.

ولا تزال التحديثات الجديدة لـ”أندرويد” متاحة فقط للمطورين والمبرمجين، وستطرح قريبا لكل الهواتف العاملة بالنظام التابع لشركة “غوغل”، بحسب ما نشره موقع “تيك كرانش” التقني المتخصص.

وستتضمن تحديثات “أندرويد” تغييرات كبرى في النظام الأساسي، بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الميزات والتقنيات الجديدة كليا، والتي قد تغير من نظرة الأشخاص إلى هواتفهم الذكية.

ومن المتوقع، بحسب مصادر من داخل الشركة الأمريكية، أن تطرح “غوغل” تحديث نظام “أندرويد 12” خلال شهر مايو/أيار المقبل.

ورصد التقرير 4 ميزات رئيسية سيتمتع بها تحديث “أندرويد 12″، والتي جاءت على النحو التالي:

1- إيماءات النقر المزدوج:

سيتيح تحديث “أندرويد” إمكانية تشغيل خاصية “النقر المزدوج” لإنجاز مختلف المهام عن طريق الإيماءات، والتي قد تكون متاحة فقط لعدد من الهواتف الذكية الحديثة مثل “بيكسل 5”.

ويمكن من خلال تفعيل خاصية “إيماءات النقر المزدوج” تفعيل مهام “التقاط لقطة شاشة” (سكرين شوت)، أو تشغيل الوسائط وإيقافها، أو تشغيل مساعد غوغل الصوتي الذكي.

2- الطوارئ:

يسمح تحديث “أندرويد” الجديد بإمكانية طلب المساعدة في الحالات الطارئة، عن طريق الضغط بسرعة على زر الطاقة بالهاتف 5 مرات متتالية.

وبمجرد النقر 5 مرات متتالية سيتم تشغيل منبه العد التنازلي، حتى تكون على معرفة بأن هاتفك على وشك الاتصال بالطوارئ للحصول على المساعدة.

ويحدد الشخص بصورة افتراضية رقم الطوارئ الذي يود الاتصال به، سواء رقم الطوارئ المحلي الافتراضي، أو رقم شخص مقرب.

3- إشعارات جديدة:

غيرت “غوغل” شكل لوحة الإشعارات كليا، حيث بدت بمظهر جديد وساطع باللون الأزرق في الظلال، فيما تبدو أيقونات التطبيقات أكثر وضوحا.

4- التحكم في التطبيقات:

يتيح التحديث الجديد لـ”أندرويد” إمكانية التحكم في التطبيقات بصورة فردية من إعدادات الوسائط، بحيث يمكن حظرها أو وقف تشغيلها في وقت محدد أو تلقائيا عند ضعف البطارية.

المصدر: سبوتنيك