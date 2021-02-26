“تويتر” يختبر منح “ميزة حصرية مدفوعة” لمستخدميه

بدأ موقع “تويتر” الأمريكي للتغريدات، في اختبار ميزة اختيارية لمستخدميه، تتلخص فكرتها في منحهم محتوى حصريا مقابل اشتراك مادي.

وتسمح الميزة التي تحمل اسم “Super Follows” أو “المتابعين الفائقين” لمستخدمي “تويتر” بتحصيل المال مقابل جرعة إضافية وحصرية من المحتوى المقدم، حسبما أعلنت الشركة في بيان رسمي لها، بحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

ومازالت الميزة قيد الاختبار داخل “تويتر”، ولم يتم إطلاقها على نطاق واسع وبشكل رسمي.

وأوضح متحدث باسم “تويتر” أن “استكشاف فرص تمويل المغردين مثل ميزة “Super Follows” سيسمح للمبدعين والناشرين بالحصول على دعم مباشر من قبل جمهورهم، كما أنه سيحفزهم على مواصلة إنشاء محتوى يحبه جمهورهم”.

وقالت الشركة إنه سيكون لديها المزيد لمشاركته في الميزة “في الأشهر المقبلة”.

وتمثل الخطوة تحولا في خدمة كانت دائما مجانية، مما يدفع “تويتر” أن يسير على نهج شركات مثل “باتريون” “أونلي فانز” و”صبستاك” التي توفر جميعها فرصة لكسب المال من المتابعين المهمين أو المخلصين.

المصدر: سبوتنيك