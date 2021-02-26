مصر تسجل 589 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، تسجيل 589 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″ في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 589، لتصل إلى 180640 حالة.

وذكر مجاهد أن”وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 46 وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 10541 شخصا”.

وكانت مصر قد تسلمت صباح الثلاثاء 300 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني للوقاية من فيروس كورونا حسبما قالت وزارة الصحة، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر 2020.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة “أسترازينيكا” في أوائل فبراير في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وأشار بيان من صندوق الاستثمار الروسي المباشر يوم الأربعاء إلى أن”مصر وافقت على استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي، لتصبح الدولة الرابعة والثلاثين خارج روسيا والثالثة في شمال إفريقيا التي تعتمد هذا اللقاح”.

المصدر: روسيا اليوم