باسيل التقى السفيرة الفرنسية وجرى البحث بالملف الحكومي

استقبل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الخميس السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والقنصل العام كريم بن شيخ والمستشارة السياسية إيناس بن كريم، في حضور النائب نقولا الصحناوي والوزيرة السابقة ندى البستاني وبشير حداد.

وجرى خلال اللقاء عرض مطول لملف العلاقات الثنائية والاهتمام الفرنسي بما يتصل بتشكيل ‏الحكومة وتنفيذ الإصلاحات وكل ما هو مطلوب من لبنان على الصعد السياسية والمالية والاجتماعية، انطلاقا من المبادرة الفرنسية، وتم التأكيد على استمرار التواصل بين الجانبين.

كما استقبل باسيل سفير تونس في لبنان بوراوي الامام، وتناول البحث العلاقات بين البلدين وما يجمعهما من تجربة ديمقراطية، وجرى التطرق إلى التجربة التونسية في مجال تطوير الدولة المدنية وتبادل الخبرات في هذا الإطار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام