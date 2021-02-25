اليمن: غارات للعدوان على مأرب وتسجيل 214 خرقا في الحديدة

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الخميس 6 غارات جوية على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب اليمنية.

وفي محافظة الحديدة، ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكثر 214 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر يمني بالحديدة أن “من بين خروق العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة و13 غارة لطيران تجسيي على حيس والفازة وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة وحيس والجبلية والتحيتا والدريهمي والفازة”، وأضاف أن “خروق العدوان شملت، 42 خرقا بقصف مدفعي لعدد 532 قذيفة و151 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله