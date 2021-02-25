وزارة الصحة: 40 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 21 و22 و23 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 18:48

وزارة الصحة: 40 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 21 و22 و23 الحالي

منذ 24 mins 25 February، 2021
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