وزارة الصحة: 40 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 21 و22 و23 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 25 2021 - 18:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
أ.ف.ب: مليونين ونصف وفاة في العالم جراء فيروس كورونا منذ ظهور المرض في الصين نهاية العام 2019
الصحة اللبنانية: تسجيل 47 وفاة و1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر: 16 نائباً تلقوا اللقاح واسماؤهم مدرجة على منصة اللقاحات وفق الفئة العمرية
رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا د. عبد الرحمن البزري: حصل اليوم خرق لا نستطيع السكوت عنه من خلال تمييز مجموعة من الناس
البزري: ماحصل هو بمثابة دق الاسفين بمراحل خطة التلقيح واعتراضنا عليه لأنه تسبب بوضعنا في موقف حرج
الهيئة الصحية الإسلامية: تنفيذ 1017 مهمة خلال 48 ساعة تضمنت نقل مرضى وتعقيم وتوعية واسعاف منزلي واعارة مستلزمات طبية
اللجان النيابية تقر مبدئياً مشروع قانون ابرام اتفاقية قرض البنك الدولي لدعم شبكة الامان الاجتماعي
وزير الخارجية الإيراني: أوقفنا العمل بالبروتوكول الإضافي تنفيذا للقانون ويمكن التراجع عن جميع الخطوات المتخذة الى الآن
قائد قوة القدس بالحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني: محور المقاومة حيّ ودماء شهداء المقاومة ستفتح الطريق نحو القدس الشريف
العميد قاآني: لو كانت قوة عقلانية تحكم الولايات المتحدة لكفّت عن تهديد الجمهورية الاسلامية التي حولت التهديدات الى فرص
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نتوقع أن تلتزم واشنطن بالقرار 2231 وأن لا تكتفي بإبداء المواقف
السفير الصهيوني لدى الأمم المتحدة: نعتقد أن العودة الى الاتفاق النووي مع إيران خطأ كبير
رئيس وزراء العدو: لا نعلّق آمالا على الاتفاق الذي يسعون اليه مع إيران وسنفعل ما يلزم لحماية أمننا باتفاق أو من دونه
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم الأدوات الدولية والأممية لإدانة الولايات المتحدة لاسيما في ما يخص اغتيال القائد سليماني
محمد جواد ظريف: سلوك الولايات المتحدة في المنطقة يزعزع استقرارها
ظريف: وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب اليمني لحل أزمته الإنسانية مقدمة لحلّ القضية اليمنية
مساعد مسؤول مكتب الإمام الخامنئي للشؤون الدولية محسن قمي معزياً بالمناضل النقاش: كان صوتاً مسموعاً للأحرار والمضطهدين
الرئيس السوري بشار الأسد في برقية تعزية بالنقاش: لقد أمضى الفقيد حياته ضد الاحتلال وأتباعه ومدافعا عن القضايا العربية
رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي معزيا بالنقاش: كان رمزا لحركة الوعي والمقاومة في مواجهة المشاريع الصهيونية
الخارجية الأميركية: مبعوث واشنطن لليمن يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي دعم مهمة المبعوث الأممي والمنظمات الإنسانية
العراق: الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية في الأنبار لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي
محكمة العدو تحدد الخامس من نيسان / ابريل موعدا لبدء جلسات الاستماع للشهود بقضية محاكمة رئيس الوزراء الصهيوني بقضايا فساد
وزراء خارجية دول مجموعة السبع "يدينون بشدة" العنف الذي تستخدمه قوات الأمن البورمية ضد المتظاهرين
مجلس العموم الكندي: الانتهاكات ضد أقليّة الأيغور المسلمة بإقليم شينجيانغ الصيني ترقى إلى جريمة "إبادة جماعية"
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مجلس العموم الكندي: الانتهاكات ضد أقليّة الأويغور المسلمة بإقليم شينجيانغ الصيني ترقى إلى جريمة "إبادة جماعية"
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
سوريا تجيز استخدام لقاح سبوتنيك-v المضاد لـكوفيد-19 على أراضيها
الولايات المتحدة: تخطي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا النصف مليون وفاة
الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن الملاحقات القضائية التي طاولت المعارض أليكسي نافالني في روسيا
بريطانيا تمنع طائرة بوينغ 777 المزودة بمحركات مماثلة لتلك التي اشتعلت في الولايات المتحدة من دخول مجالها الجوي
بورما: تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع عدة مدن بورمية للتنديد بالانقلاب العسكري بالرغم من تهديدات العسكريين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة: 40 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 21 و22 و23 الحالي
منذ 24 mins
25 February، 2021
التعليقات
ذات صلة
الجيش: توقيف فلسطينيين في البقاع الأوسط وضبط ذخائر ومناظير
الحريري بحث الملف الحكومي مع الراعي.. والاخير استقبل ابراهيم
اليمن: وقفة شعبية في عنس بذمار تنديدا بممارسات العدوان ودعما للجيش واللجان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}