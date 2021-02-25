اليمن: وقفة شعبية في عنس بذمار تنديدا بممارسات العدوان ودعما للجيش واللجان

أقيمت في منطقة حنض بمديرية عنس محافظة ذمار الخميس وقفة قبلية شعبية تنديدا بالقرصنة البحرية لدول العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ودعما للجيش اليمني اللجان الشعبية بمواجهة العدوان.

واكد المشاركون في الوقفة على “أهمية دعم الجيش واللجان الشعبية في معركة تحرير مأرب”، وأشاروا إلى أن “معركة مأرب فاصلة في كسر الحصار وعلى الجميع للإسهام الفاعل في دعم المرابطين وتعزيز الانتصارات.

وندد المشاركون “باستمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة ما ينذر بكارثة إنسانية”، وأشادوا “بانتصارات الجيش واللجان الشعبية والملاحم البطولية التي يسطرونها في مختلف جبهات العزة والكرامة”.

المصدر: موقع انصار الله