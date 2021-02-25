اللواء ابراهيم استقبل وزير الداخلية الألباني

استقبل المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الخميس وزير الداخلية الألباني بليدي سيسي، في زيارة تعارف بعد تسلمه منصبه الجديد في ألبانيا، يرافقه كل من مستشار رئيس الوزراء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقنصل العام الألباني في لبنان مارك غريب ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب غليديس نانو.

وعبر الوفد عن شكر بلاده على “الجهود المثمرة التي بذلها ابراهيم سابقا وأدت الى إجلاء مواطنين ألبان كانوا موجودين في مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، وتم الإتفاق على متابعة هذه الجهود من اجل إجلاء النساء والأطفال الألبان الذين ما زالوا موجودين في مخيمات تلك المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام