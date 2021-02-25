حماس: المحطة القادمة في حوارات القاهرة سوف تتركز على آلية تشكيل المجلس الوطني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 17:16

حماس: المحطة القادمة في حوارات القاهرة سوف تتركز على آلية تشكيل المجلس الوطني

منذ 52 mins 25 February، 2021
حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية حسام بدران الخميس أن “المحطة القادمة في حوارات القاهرة سوف تتركز بشكل مباشر حول آلية ومعايير تشكيل المجلس الوطني الجديد، على اعتبار أن منظمة التحرير هي محطة اهتمام في حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية”.

وشدد بدران على أن “اللقاءات المزمع عقدها الشهر القادم في القاهرة لا تقل أهمية عن اللقاء السابق لأنها تتحدث عن القضية الأهم وهي ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي”، وتابع أن “العنوان الأساسي في الاجتماع القادم هو أن تجمع المنظمة كل مكونات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج”.

وقال بدران “بعد أن وصلت التجارب السابقة من مشاريع التسوية  لطريق مسدود، فقد آن للشعب أن يقول كلمته من خلال الانتخابات ومن خلال القيادات والفصائل المختلفة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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