التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار دون عوائق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 15:44

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار دون عوائق

منذ 40 mins 25 February، 2021
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