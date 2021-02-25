التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من شاتيلا وعلى طريق سامي الصلح باتجاه الطيونة بسبب قطع السير عند محلة المتحف ويتم معالجة السير من قبل مفرزة سير بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 15:42

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من شاتيلا وعلى طريق سامي الصلح باتجاه الطيونة بسبب قطع السير عند محلة المتحف ويتم معالجة السير من قبل مفرزة سير بيروت

منذ 1 ساعة 25 February، 2021
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