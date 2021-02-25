وزارة الداخلية بغزة: الإفراج عن 45 سجيناً أمنياً تعزيزاً للأجواء الداخلية (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 11:10

وزارة الداخلية بغزة: الإفراج عن 45 سجيناً أمنياً تعزيزاً للأجواء الداخلية (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 1 ساعة 25 February، 2021
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