#موديرنا تختبر نوعًا جديدًا من لقاحها يستهدف الطفرة الجنوب إفريقية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 11:10

#موديرنا تختبر نوعًا جديدًا من لقاحها يستهدف الطفرة الجنوب إفريقية

منذ 1 ساعة 25 February، 2021
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