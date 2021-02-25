غوتيريش يعتزم عقد اجتماع غير رسمي لمجموعة “5+1” حول قبرص في 27-29 نسان/ أبريل في جنيف

اعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ، أن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش يعتزم عقد اجتماع غير رسمي لمجموعة “5+1″ حول قبرص في 27-29 نيسان/ أبريل المقبل في جنيف.

وقال دوجاريك يوم الأربعاء، أن ” غوتيريش يعتزم عقب المشاورات التي أجرتها نيابة عنه المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة جين هول لوت خلال الأشهر القليلة الماضية عقد اجتماع غير رسمي بشأن قضية قبرص في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 نيسان/ أبريل 2021 “.

وأكد دوجاريك ، أن الاجتماع من المقرر أن يعقد في إطار “5+1″، الذي يضم زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين ووزراء خارجية بريطانيا وتركيا واليونان، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح دوجاريك أن هدف الاجتماع إيجاد قواسم مشتركة بين الجانبين التركي واليوناني في قبرص، ليكون من الممكن الاتفاق على حل طويل الأمد للقضية القبرصية على أساسها.

وتتألف مجموعة (5+1) من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص بالإضافة إلى الأمم المتّحدة.

يذكر أن آخر اجتماع ضمن الإطار المذكور عقد في عام 2017.

وفي الفترة الأخيرة يدعو القبارصة الأتراك وتركيا لتسوية قضية قبرص على أساس حل الدولتين، بينما يصر الجانب اليوناني على إقامة دولة فدرالية في قبرص.

ولا تزال جزيرة قبرص منقسمة منذ التدخل العسكري التركي في عام 1974، الذي جاء ردا على انقلاب عسكري أيد قادته انضمام الجزيرة لليونان. وتم إعلان جمهورية قبرص الشمالية التركية في شمال الجزيرة، والتي لم تعترف بها أي دولة سوى تركيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك