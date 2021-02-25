غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 08:10

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 46 mins 25 February، 2021
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