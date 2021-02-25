ماذا تفعل عندما يدخل عينك شيء مثل حشرة؟

العين هي العضو الأكثر حساسية في الجسم، ومن المهم جدا العناية بها وأخذ الحيطة والحذر بشأنها، وبينما يمكنك فعل كل ما هو ممكن لحمايتها والحفاظ على صحتها، إلا أنه هناك مواقف معينة تتطلب منك الحذر والانتباه الشديد للتصرف، كأن يدخل شيء ما في عينيك.

يمكن أن تدخل حشرة صغيرة بطريق الخطأ إلى العين، وفي حين أنها لا تسبب الكثير من المتاعب والمضاعفات في بعض الأحيان، إلا أنها قد تصبح مؤلمة للغاية ومزعجة، وبحسب ما نشره موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي، يجب معرفة كيفية التصرف بهذه الحالة بالشكل الصحيح.

يسبب دخول الحشرة أو أي نوع من الأوساخ سيلان الدموع من العين، وفي بعض الحالات يمكن لتلك الدموع بالإضافة إلى غسل العين بالماء البارد أن يمنحك الشعور بالراحة.

وفي أسوأ الحالات، قد يعلق ذلك الجسم الغريب في العين مسببا العدوى، وهذا قد يؤدي بدوره إلى مشاكل في الرؤية، ويمكن أن تنشأ الكثير من المشكلات إذا لم تتخذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب.

فيما يلي بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها بمجرد أن تجد شيئا ما قد دخل عينيك:

لا تفرك عينيك أبدا، يفعل الكثير من الأشخاص هذا كإجراء فوري، ولكن هذا ليس صحيحا، لكونه يمكن أن يتسبب في تعميق ذلك الجسم الغريب في داخل العين ويصعب حينها التخلص منه، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تآكل القرنية الذي يسبب خدشا على سطح العين.

اغسل يديك قبل أن تلمس عينك، ولا تستخدم أبدا مادة قطنية جافة أو أي شيء ذي حواف حادة حول مقل عينيك لإخراج الجسم الغريب لأن هذا يمكن أن يهيج العين ويسبب الألم الشديد،

وإن كنت ترتدي عدسات لاصقة، فيجب عليك التخلص منها وإزالتها على الفور.

وتجدر الملاحظة أنه ليس من السهل العثور على ذلك الجسم الغريب ما لم يكن جسيما ملحوظا مثل البعوض، لأنه من الصعب اكتشاف الأجسام الغريبة الصغيرة.

فيما يلي خطوات يجب اتباعها للعثور على الجسم الغريب في العين:

تحقق أولاً من وجود إضاءة كافية في الغرفة، ستسمح الإضاءة المناسبة برؤية أفضل.

افتح عينك على مصراعيها، انظر جيدا في المرآة أو اطلب من شخص ما التحقق من وجود أي جزيئات أو بقايا في عينك.

اسحب عينك للأسفل وانظر لأعلى، وبعد ذلك، اسحب عينك لأعلى وانظر لأسفل، وتحقق جيدا إن كان بإمكانك رؤية أي شيء على مقلة العين.

إن كان ذلك الجسم الغريب عالقا على الجانب العلوي أو الجفن، فقم بتحريك جفنك للأسفل ليصبح ملامسا الجفن السفلي، حينها يمكنك إزالتها بسهولة، وإن كانت عالقة في الجزء السفلي، فقط قم بمد الجفن السفلي وادفع الجلد السفلي برفق إلى الداخل حتى تتمكن من رؤية الجانب الداخلي بوضوح.

ويمكنك ببساطة غسل عينيك بالماء البارد واستمر في شطفها لمدة 10 دقائق للمساعدة في خروج الجسم الغريب، وفي حال عدم خروجه، يمكنك استخدام كرة قطنية مبللة أو منديل قطني نظيف لإخراجها بعناية.

ومع ذلك، هناك بعض المواقف التي يجب عليك فيها زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، لأنه قد يؤدي تأخير الاستشارة والعلاج إلى تفاقم الحالة.

وتشمل بعض المواقف التي تتطلب عناية طبية ما يلي:

دخول مادة كيميائية قاسية في العين.

إذا كان هناك شيء عالق في العين ويسبب شعورا يشبه الثقب.

إذا أصبحت العين حمراء ومنتفخة بعد دخول جسيم غريب.

عدم القدرة على إخراج بقع الرمل أو الأوساخ أو المكياج من العين.

إذا كنت غير قادر على الرؤية بشكل صحيح، أو حدث تشويش في الرؤية.

حدوث نزيف في العين.

إذا كنت تشعر بالألم والحكة وعدم الراحة على الرغم من إزالة الجسم من العين.

المصدر: سبوتنيك