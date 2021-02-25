وفاة أكثر من 6 آلاف عامل مهاجر في قطر خلال التحضير لكأس العالم لكرة القدم

أفادت وسائل الإعلام بأن خلال التحضير لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، توفي أكثر من 6500 عامل مهاجر.

وبحسب صحيفة “غارديان”، حصلت دولة قطر على حق إجراء كأس العالم في عام 2010. ووفقاً للبيانات الموجودة، يتوفى في قطر كل أسبوع وسطياً 12 عاملا مهاجرا من الهند، باكستان، نيبال، بنغلادش وسريلانكا.

ويشار أيضاً إلى أن عدد الوفيات الإجمالي قد يكون أعلى بكثير، وذلك لأن البيانات الموجودة لا تشمل الإحصاءات حول الدول الأخرى مثل الفلبين وكينيا، اللتين ترسلان أعدادا كبيرة من العمال إلى قطر.

وسيجري كأس العالم لكرة القدم 2022، في فترة 21 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر.

المصدر: سبوتنيك