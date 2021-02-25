إعلام أميركي: سي آي أيه تفتح تحقيقا في هجمات غامضة استهدفت عملاء لها بالخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 03:32

إعلام أميركي: سي آي أيه تفتح تحقيقا في هجمات غامضة استهدفت عملاء لها بالخارج

منذ 1 ساعة 25 February، 2021
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