بايدن يقرر توزيع الكمامات على المجتمعات المتضررة بشدة من وباء كورونا

قال بيان للبيت الأبيض إنه”كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن توزيع أكثر من 25 مليون كمامة على المجتمعات المتضررة بشدة من الوباء”.

وأوضح البيت الأبيض أن”توزيع الكمامات يشمل أكثر من 1300 مركز صحي مجتمعي في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى 60 ألف مخزن للطعام والمطابخ التي تقدم الطعام للمشردين”، متوقعا أن “تصل الأقنعة إلى ما بين 12 مليون إلى 15 مليون أميركي”.

وفي الوقت الذي توصيه فيه السلطات الأميركية بارتداء الكمامة كإجراء احترازي يساعد في إبطاء انتشار فيروس كورونا، قال البيت الأبيض إن”الأسر الأميركية ذات الدخل المنخفض، لا تستطيع الحصول عليها”.

وكان بايدن قد أصدر قرارا بإلزامية ارتداء الأقنعة الطبية والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، بعد تسلمه منصبه في يناير الماضي.

كما أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، أمرا باستخدام أقنعة الوجه في جميع أشكال وسائل المواصلات العامة تقريبا.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا جراء الوباء إذ سجلت 502681 وفاة من أصل 28261619 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

المصدر: البيت الأبيض