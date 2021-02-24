الخارجية الأميركية: صبر الولايات المتحدة على #إيران له حدود – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2021 - 22:56

الخارجية الأميركية: صبر الولايات المتحدة على #إيران له حدود

منذ 1 ساعة 24 February، 2021
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