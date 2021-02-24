الرئيس عون تابع موضوع التسرب النفطي من الشواطىء الفلسطينية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2021 - 19:54

الرئيس عون تابع موضوع التسرب النفطي من الشواطىء الفلسطينية المحتلة

منذ 48 mins 24 February، 2021
الرئيس ميشال عون
لبنان

تابع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاربعاء التقارير الواردة حول التسرب النفطي الذي أصاب شواطىء فلسطين المحتلة من ناقلة نفط اسرائيلية، ومدى تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، لاسيما ان المعلومات اشارت الى تمدد التسرب الى اكثر من 160 كيلومتراً من الشواطىء المحتلة.

وطلب الرئيس عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه متابعة هذه المسألة مع الامم المتحدة والجهات الدولية، خصوصا وان لبنان ما زال يعاني من نتائج الكارثة البيئية التي احدثها القصف الاسرائيلي على مستودعات الجية خلال عدوان العام 2006.

واتصل الرئيس عون بوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار الذي اعلمه بأنه اوعز الى المديرية العامة للنقل البري والبحري، متابعة هذا الموضوع لاتخاذ الاجراءات المناسبة عند الضرورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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