الرئيس عون تابع موضوع التسرب النفطي من الشواطىء الفلسطينية المحتلة

تابع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاربعاء التقارير الواردة حول التسرب النفطي الذي أصاب شواطىء فلسطين المحتلة من ناقلة نفط اسرائيلية، ومدى تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، لاسيما ان المعلومات اشارت الى تمدد التسرب الى اكثر من 160 كيلومتراً من الشواطىء المحتلة.

وطلب الرئيس عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه متابعة هذه المسألة مع الامم المتحدة والجهات الدولية، خصوصا وان لبنان ما زال يعاني من نتائج الكارثة البيئية التي احدثها القصف الاسرائيلي على مستودعات الجية خلال عدوان العام 2006.

واتصل الرئيس عون بوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار الذي اعلمه بأنه اوعز الى المديرية العامة للنقل البري والبحري، متابعة هذا الموضوع لاتخاذ الاجراءات المناسبة عند الضرورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام