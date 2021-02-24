تشييع أنيس النقاس الى مثواه الأخير في بيروت

شُيع الاربعاء المقاومُ والمناضلُ العربي أنيس النقاش إلى مثواهُ الأخيرِ في جبانةِ الحرش في مدينة بيروتَ بعدَ أن وافتهُ المنيةُ إثرَ مضاعفاتٍ نتيجةَ إصابتِه بفيروس كورونا، وقد حضر مراسم التشييع قيادات حزبية وسياسية.

وتحدث خلال التشييع رئيس الاتحاد العالمي لـ”علماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود حيث قال “نقول للجميع لكل من يدعي الإسلام ويرفع راية العدالة من دون فلسطين شعاراتكم ناقصة”، واضاف “فلنتحد جميعا على طريق فلسطين ولنبتعد عن العصبيات التي تبعدنا عن طريق فلسطين”.

وتابع الشيخ حمود “فلنتشابك لنصل إلى طريق القدس رغما عن المطبعين وعن الذين أضاعوا الاتجاه”، واكد أن “النصر أكيد والأبطال ومن بينهم فقيدنا عبّدوا الطريق نحو فلسطين”.

المصدر: قناة المنار