مصر: ضحايا حادث القارب يصل إلى 13 بعد انتشال جثث 3 أطفال من بحيرة مريوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري المصرية الأربعاء، من انتشال 3 جثامين لأطفال من ضحايا غرق مركب ببحيرة جنوبي محافظة الإسكندرية الساحلية، ليصل إجمالي الضحايا في الحادث إلى 13 شخصًا حتى الآن. وأوضحت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة “أخبار اليوم” القومية، أن قوات الإنقاذ النهري انتشلت 3 جثث لأطفال (بنتين وولد)، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، ليرتفع إجمالي ضحايا الحادث إلى 13 شخصًا، فيما يتم البحث حاليا عن مفقود واحد.

وأوضحت الصحيفة أن من بين الضحايا 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات. وبالأمس بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقا في حادث المركب الذي كان يحمل 20 شخصًا على متنه، تم إنقاذ 6 أشخاص من بينهم. وأوضحت النيابة، في بيان أمس، أن الحادث وقع مساء الاثنين، وأن “عدد مستقلي القارب كان 20 راكبا بينهم أطفال ورجال ونساء”، موضحة آنذاك أنه يتم البحث عن مفقودين آخرين.

وأضافت النيابة أن “قائد القارب هو ذاته مالكها، وأنه فرَّ هاربًا إثر وقوع الحادث، قبل أن يلقى القبض عليه، وتباشر النيابة التحقيق معه.

المصدر: سبوتنيك