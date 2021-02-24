“كشافة الرسالة” شكلت خلية أزمة لمكافحة التسرب النفطي الاسرائيلي على الساحل اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2021 - 16:52

“كشافة الرسالة” شكلت خلية أزمة لمكافحة التسرب النفطي الاسرائيلي على الساحل اللبناني

منذ 10 mins 24 February، 2021
كشافة الرسالة الاسلامية
لبنان

أعلنت “كشافة الرسالة الاسلامية” في بيان لها الاربعاء انه تم تشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات مختصة لمؤازرة المجلس الوطني للبحوث العلمية في إجراءاته وخطواته كافة في مكافحة تداعيات هذه الكارثة البيئية على الساحل اللبناني الناتجة عن تسرب النفط من حاملة للعدو الاسرائيلي.

وقال البيان “تلبية للدعوة التي وجهتها هيئة الرئاسة في حركة أمل بعد اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ نبيه بري، لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية ومتطوعيه كافة ولجمعية الرسالة للاسعاف الصحي وسائر الجمعيات والأندية البيئية، ضرورة وضع إمكاناتهم بتصرف المجلس الوطني للبحوث العلمية مواكبةً للتداعيات الكارثية التي سببها تسرب المواد النفطية على الساحل الجنوبي وصولا إلى العاصمة بيروت من إحدى الناقلات التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة، عقدت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية اجتماعا طارئا للقيادة العامة للجمعية والمفوضيات في الأقاليم، تم في خلاله البحث في الآليات والخطوات العملانية لمواكبة تداعيات هذه المجزرة البيئية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلية”.

وأشار البيان الى أنه “تم التوافق على تشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات مختصة لمؤازرة المجلس الوطني للبحوث العلمية في إجراءاته وخطواته كافة في مكافحة تداعيات هذه الكارثة البيئية بكل جوانبها”، وأكد ان “خلية الأزمة المنبثقة عن الإجتماع الطارئ ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة هذه القضية من كل جوانبها بما يتوافر لديها من إمكانات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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