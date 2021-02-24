التحكم المروري: اعادة فتح الطريق عند مفرق صحراء الشويفات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2021 - 16:52

التحكم المروري: اعادة فتح الطريق عند مفرق صحراء الشويفات

منذ 17 mins 24 February، 2021
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