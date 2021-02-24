الولايات المتحدة تسجل أكثر من 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2021 - 16:52

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة (سبوتنيك)

منذ 26 mins 24 February، 2021
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