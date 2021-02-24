300 مليون ليرة لبنانية لشراء محروقات للدفاع المدني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 24 2021 - 15:22

300 مليون ليرة لبنانية لشراء محروقات للدفاع المدني

منذ 11 mins 24 February، 2021
الدفاع المدني اللبناني
لبنان

كلف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الاربعاء وزارة المالية بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 300 مليون ليرة بموجب سلفة خزينة أو نقل اعتماد من احتياط الموازنة لشراء محروقات (مازوت وبنزين) من منشآت النفط في الزهراني لمصلحة المديرية العامة للدفاع المدني ووضعها لدى الجيش اللبناني على سبيل الأمانة.

قرار دياب جاء  بناء على كتاب من المديرية العامة للدفاع المدني نظرا لحاجتها إلى رفع جهوزية سيارات الدفاع المدني، وتسهيلا لعملها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وللسرعة في التنفيذ.

ووفقا للقرار تكون عملية الشراء واستلام المواد وخزنها وضبط القيود على مسؤولية المديرية العامة للدفاع المدني وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والمنشآت النفطية، ويعرض الموضوع على الاجتماع المقبل للهيئة على سبيل التسوية، كما يحسم المبلغ المشار إليه أعلاه من الموازنة المخصصة للمديرية العامة للدفاع المدني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة