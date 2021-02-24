ايران تبدأ قريباً العمل بالمرحلة التطويرية الثانية لميناء جابهار

أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني محمد اسلامي، عن قرب بدء العمل في المرحلة التطويرية الثانية لميناء جابهار الاستراتيجي المطل على بحر عمان. وأوضح الوزير اسلامي، في حديث لـ فارس نُشر الاربعاء، أنه “من المزمع بدء المرحلة الثانية في الشهور القادمة بهدف رفع طاقة الميناء الى 30 مليون طن”.

ولفت الى أن مقر خاتم الانبياء (ص) سيتعهد كجهة مقاولة بمشروع تطوير المرحلة الثانية. وبيّن أن “طاقة المرحلة الاولى تبلغ 8.5 مليون طن، وأن ثمة تطورا فيما يخص تزويد جابهار بالمعدات وأن الشركة الهندية المشغلة تفي بتعهداتها في هذا الاطار”. واكد أن “الميناء معفي من الحظر الاميركي ما يتيح للدول الاخرى التعامل معه، وأن الاستثمارات في الميناء ستشهد زيادة حتمية”.