الرئيس عون استقبل النائب مصطفى حسين وعرض معه التطورات وحاجات منطقة عكار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 24 2021 - 12:14

الرئيس عون استقبل النائب مصطفى حسين وعرض معه التطورات وحاجات منطقة عكار

منذ 9 mins 24 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة