التحكم المروري : قطع طريق عام #المتحف #البربير بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2021 - 12:14

التحكم المروري : قطع طريق عام #المتحف #البربير بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة

منذ 25 mins 24 February، 2021
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