كركي : 3 دعاوى جزائية أمام النيابة المالية بحق مئات الأجراء الوهميين لبنانيين وأجانب

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اكتشاف ثلاث مؤسسات سجلت مئات الأجراء الوهميين، لبنانيين وأجانب، استفادوا دون وجه حق من تقديمات الصندوق، وهي:

– مؤسسة لطفي إياس للتجارة

– شركة النور للتنظيفات والتجارة العامة.

– شركة specialized cleaning services

وتقدمت مصلحة القضايا وبتوجيه من الدكتور كركي بثلاث دعاوى جزائية أمام النيابة العامة المالية ، بتاريخ 23 شباط 2021، بعد صدور نتائج تقارير المفتشين على المؤسسات والتي انتهت إلى شطب الشركات المخالفة من سجلات الصندوق وكذلك الأجراء الوهميين والمطالبة باسترداد كافة التقديمات التي استفادوا منها دون وجه حق.

وأكد كركي أنه وإدارة الصندوق وأجهزته الرقابية، “لن يتردد باتخاذ أقصى الإجراءات ومتابعة وملاحقة من يخالف قوانين الصندوق، خصوصا لناحية التعدي على حقوق المضمونين وتعريض أمنهم الصحي والاجتماعي للخطر، وهو الذي رفع الصوت عاليا عندما لم تبادر الدولة الى تنفيذ التزاماتها، وحرصا منه على ألا يحرم ثلث الشعب اللبناني من تغطية صحية كريمة”، محذرا بأنه لن يسمح لأي جهة كانت أن تتعدى على حقوق الضمان والمضمونين تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية عند الاقتضاء”.

المصدر: موقع المنار