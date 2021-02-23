حماس: ننتظر مجموعة أخرى من الإجراءات لتوفير أجواء جدية قبل الانتخابات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب رئيسها بالخارج محمد نزال أن الحركة تنتظر مجموعة أخرى من الإجراءات لتوفير أجواء جدية قبل الانتخابات.

وقال نزال الثلاثاء إن “ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة يتم الآن تنفيذه عمليا، حيث أصدر الرئيس مرسوما بتعزيز الحريات العامة بخطوات عملية تم الاتفاق عليها بالقاهرة”.

وأضاف نزال “ننتظر مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تستكمل إشاعة أجواء جدية وودية ومتفائلة، وعلى مدى أكثر من 15 عاما تراكمت حالة من الإحباط وعدم الثقة والشكوك بسبب عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة”.

ونوه نزال أن “الحوارات بين حماس وفتح اتسمت بجدية أكبر من المرات الماضية بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني بمشاركة 15 فصيلا ورعاية مصرية رسمية”.

المصدر: وكالة معاً