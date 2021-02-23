عباس مرتضى: القطاع الزراعي هو العمود الوحيد المتبقي في الاقتصاد اللبناني

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عباس مرتضى أن “القطاع الزراعي هو العمود الوحيد المتبقي في الاقتصاد اللبناني، وعلى الدولة اللبنانية الاهتمام به نظرا لأنه قطاع إنتاجي بإمكانه دعم خزينة الدولة في ظل هذه الأزمة”.

وقال مرتضى الثلاثاء إن “هذا القطاع حقق نموا بنسبة 21% بعد الجهود التي قامت بها الوزارة وأدخل إلى البلد أكثر من 700 مليون دولار”، وأكد أن “الدعم لم يتوقف ولا يوجد إيقاف للدعم في الوقت الراهن وآلية الدعم المعتمدة ما زالت مستمرة وكافة المعاملات تصل إلى مصرف لبنان والدعم لا يمكن أن يتوقف قبل الوصول إلى البطاقة التموينية لأن الأمن الغذائي للمواطنين هو أولى الأولويات”.

ولفت مرتضى الى أن “وزارة الزراعة أنشأت غرفة طوارىء لمتابعة أسعار كافة المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، كما سارعت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من هذا الإرتفاع كقرار منع تصدير الحمضيات إلا بإذن مسبق يتم الحصول عليه وفق دراسة أعدتها الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام