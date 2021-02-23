مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون واللبنانية الأولى تلقيا اللقاح و10 من الفريق اللصيق ممن سجلوا أسماءهم على المنصة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2021 - 22:08

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون واللبنانية الأولى تلقيا اللقاح و10 من الفريق اللصيق ممن سجلوا أسماءهم على المنصة

منذ 1 ساعة 23 February، 2021
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية
لبنان

اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا عون تلقيا اللقاح ضد “كورونا” مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس، الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح”.
ودعا الرئيس عون في المناسبة، “اللبنانيين الى الاقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار هذا الوباء”.
يذكر انه كانت سجلت خلال الفترة السابقة إصابات بفيروس “كورونا” في الفريق العامل المباشر مع رئيس الجمهورية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة