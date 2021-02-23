“فريق المصالحة الوطنية” في اليمن: مأرب مثلت قاعدة للعدوان للاعتداء على المحافظات الحرة

أكد رئيس “فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي” في اليمن يوسف الفيشي أن “مأرب كانت قاعدة للعدوان انطلق منها للاعتداء على المحافظات المجاورة تحت إمرة ضابط سعودي”.

وقال الفيشي إن “الموجودين بمدينة مأرب لفيف من حزب الإصلاح والإخوان المسلمين والقاعدة وداعش مُجمّعون من داخل الوطن وخارجه”، وتابع “شرّدوا السكان الأصليين واحتلوا أرضهم ونحن ندعوهم إلى إلقاء السلاح والعودة إلى حضن الوطن وتجنيب مأرب الدمار”.

وسأل الفيشي “لماذا لم نسمع من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا قلقهم عن الحصار الظالم الذي يعذّب ثلاثين مليوناً من أبناء شعبنا اليمني وإغلاق مطار صنعاء الذي يؤدي إلى وفاة آلاف المرضى وقلقهم عن احتجاز السفن النفطية والذي أدى إلى توقف كلي للقطاعات الصحية والخدمية؟”، واضاف “بينما يعبرون عن قلقهم على عناصر القاعدة وداعش الذين يحتلون مدينة مأرب ويشردون سكانها الأصليين”.

المصدر: موقع انصار الله