مجلس علماء فلسطين نعى النقاش: فلسطين كانت دوما في عقله وقلبه وفكره

نعى مجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج في بيان، “رئيس شبكة أمان للدراسات الاستراتيجية المفكر والمجاهد والمقاوم والباحث الكبير الأستاذ أنيس النقاش”، وتقدم من “ذويه ومحبيه وأصدقائه ومن المقاومة في لبنان وفلسطين، والمنطقة ومن جميع احرار العالم بأحر التعازي، سائلا المولى عز وجل له المغفرة والرحمة”.

وأشار المجلس الى “مناقب الشهيد الكبير أنيس نقاش أنه كرس حياته في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها فلسطين والثورة الإسلامية في إيران، وسوريا والعراق واليمن والبحرين، فكان صوته صداحا عبر جميع منابر الفضائيات والإذاعات، فكان رجل المرحلة في نضالاته وانخراطه بصفوف المقاومة الفلسطينية منذ البدايات، وانه قام بعدة عمليات في اوروبا لخدمة القضية الفلسطينية، كما قدم العديد من الدراسات والابحاث الاستراتيجية التي كشفت أطماع العدو الصهيوني في بلادنا، وكان يتمتع بنظرته الثاقبة وبصيرته المميزة وتحليلاته الواقعية وفكره النير وهمته القوية، فكانت فلسطين في عقله وقلبه وفكره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام