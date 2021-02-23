الرئيس عون: نتطلّع إلى أن ينجح مؤتمر منظمة المرأة في وضع أسس انتاج ثقافة متجدّدة للسير الى الأمام في التغلّب على ما يكبّل تحقيق المساواة المطلوبة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 23 2021 - 13:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلاً أعضاء مجلس خبراء القيادة: لن نخضع للتهديد وقادرون على رفع تخصيب اليورانيوم لـ60 %
الإمام الخامنئي: خطاب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تجاه إيران كان استعلائياً ومتغطرساً وبعيداً عن الانصاف
الإمام الخامنئي: الغربيون يعلمون جيداً أننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ولكنهم يريدون سلبنا مقومات القوة
الإمام الخامنئي: المهرج الصهيوني يجب أن يعلم أنه إذا أرادت إيران امتلاك أسلحة نووية فلا يستطيع هو ومن أكبر منه أن يمنعها
قائد قوة القدس بالحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني: محور المقاومة حيّ ودماء شهداء المقاومة ستفتح الطريق نحو القدس الشريف
العميد قاآني: لو كانت قوة عقلانية تحكم الولايات المتحدة لكفّت عن تهديد الجمهورية الاسلامية التي حولت التهديدات الى فرص
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نتوقع أن تلتزم واشنطن بالقرار 2231 وأن لا تكتفي بإبداء المواقف
السفير الصهيوني لدى الأمم المتحدة: نعتقد أن العودة الى الاتفاق النووي مع إيران خطأ كبير
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم الأدوات الدولية والأممية لإدانة الولايات المتحدة لاسيما في ما يخص اغتيال القائد سليماني
محمد جواد ظريف: سلوك الولايات المتحدة في المنطقة يزعزع استقرارها
ظريف: السعودية تبدو اليوم محصنة من القرارات الأممية في قتلها الأطفال في اليمن
ظريف: وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب اليمني لحل أزمته الإنسانية مقدمة لحلّ القضية اليمنية
الصحة اللبنانية: تسجيل 47 وفاة و1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
مساعد مكتب الإمام الخامنئي للشؤون الدولية محسن قمي يوجه رسالة تعزية بالمناضل أنيس النقاش
قمي: النقاش كان صوتا مسموعا للأحرار والمضطهدين وكرس حياته للدفاع عن المظلومين
الرئيس السوري بشار الأسد في برقية تعزية بالنقاش: لقد أمضى الفقيد حياته ضد الاحتلال وأتباعه ومدافعا عن القضايا العربية
رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي معزيا بالنقاش: كان رمزا لحركة الوعي والمقاومة في مواجهة المشاريع الصهيونية
الرئيس الاميركي يصف تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كورونا بالنبأ المفجع داعيا الى استمرار عمليات التلقيح بكثافة
محكمة العدو تحدد الخامس من نيسان / ابريل موعدا لبدء جلسات الاستماع للشهود بقضية محاكمة رئيس الوزراء الصهيوني بقضايا فساد
وزراء خارجية دول مجموعة السبع "يدينون بشدة" العنف الذي تستخدمه قوات الأمن البورمية ضد المتظاهرين
مجلس العموم الكندي: الانتهاكات ضد أقليّة الأويغور المسلمة بإقليم شينجيانغ الصيني ترقى إلى جريمة "إبادة جماعية"
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مجلس العموم الكندي: الانتهاكات ضد أقليّة الأويغور المسلمة بإقليم شينجيانغ الصيني ترقى إلى جريمة "إبادة جماعية"
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مجلس العموم الكندي: الانتهاكات ضد أقليّة الأويغور المسلمة بإقليم شينجيانغ الصيني ترقى إلى جريمة "إبادة جماعية"
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
سوريا تجيز استخدام لقاح سبوتنيك-v المضاد لـكوفيد-19 على أراضيها
الولايات المتحدة: تخطي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا النصف مليون وفاة
الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن الملاحقات القضائية التي طاولت المعارض أليكسي نافالني في روسيا
بريطانيا تمنع طائرة بوينغ 777 المزودة بمحركات مماثلة لتلك التي اشتعلت في الولايات المتحدة من دخول مجالها الجوي
بورما: تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع عدة مدن بورمية للتنديد بالانقلاب العسكري بالرغم من تهديدات العسكريين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس عون: نتطلّع إلى أن ينجح مؤتمر منظمة المرأة في وضع أسس انتاج ثقافة متجدّدة للسير الى الأمام في التغلّب على ما يكبّل تحقيق المساواة المطلوبة
منذ 1 ساعة
23 February، 2021
التعليقات
ذات صلة
فيسبوك تمنح شابا تونسيا 25 ألف دولار لاكتشافه ثغرة خطيرة
تجمع علماء جبل عامل نعى الشيخ عباس حرب
اعتقالات في الضفة والقدس ومداهمة منازل أسرى محررين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}