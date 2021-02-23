الرئيس عون: نتطلّع إلى أن ينجح مؤتمر منظمة المرأة في وضع أسس انتاج ثقافة متجدّدة للسير الى الأمام في التغلّب على ما يكبّل تحقيق المساواة المطلوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 13:18

الرئيس عون: نتطلّع إلى أن ينجح مؤتمر منظمة المرأة في وضع أسس انتاج ثقافة متجدّدة للسير الى الأمام في التغلّب على ما يكبّل تحقيق المساواة المطلوبة

منذ 1 ساعة 23 February، 2021
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